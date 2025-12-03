Parlamento israelí aprueba moción para adoptar plan de Trump sin la presencia de Netanyahu

Jerusalén, 3 dic (EFE).- El Parlamento israelí aprobó este miércoles, en primera lectura, una moción impulsada por el líder de la oposición, Yair Lapid, para adoptar el plan de Estados Unidos de 20 puntos para el fin de la ofensiva en Gaza sin la asistencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«La Knéset de Israel, en virtud de su autoridad soberana, reafirma por la presente el plan de 20 puntos del presidente Trump, que insta a sus estados vecinos a establecer la paz regional con él y le expresa su gratitud por sus esfuerzos», leyó Lapid.

Al mismo tiempo, el líder de la oposición israelí no escondió su decepción por la ausencia de Netanyahu, al que acusó de «boicotear la votación», que se saldó con una mayoría de 39 votos a favor y ninguno en contr.

«Admito que estoy sorprendido y decepcionado de que el primer ministro no esté presente. Netanyahu decidió boicotear la votación y no venir. Es una pena», lamentó.

La mayoría de los diputados de la coalición del Gobierno abandonaron el pleno al inicio del debate de la propuesta, teniendo en cuenta que el plan de 20 puntos hace mención a la posibilidad de establecer un Estado Palestino, al que el Ejecutivo se opone totalmente.

La propuesta ahora tendrá que debatirse en la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa antes de una segunda y tercera lectura.

«Esta es la primera oportunidad que se nos da como Knéset para decirle al presidente Trump, para decirle al mundo, para decirnos a nosotros mismos, que nos unimos en torno a un objetivo común», agregó Lapid.

El llamado «plan de paz para Gaza» de Trump entró en vigor el pasado de 10 octubre y desde entonces solo se han cumplido algunos de los puntos, como el intercambio de los últimos 20 rehenes vivos por miles de presos palestinos.

Sin embargo, el alto el fuego ha sido muy frágil en estos más de 50 días, en los que Israel ha matado a 360 personas, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

La realidad en el enclave palestino sigue estando marcada por la falta de comida, medicinas y combustible, tal y como denuncian gazatíes consultados por EFE y también organismos de derechos humanos.

Las grandes cuestiones para la segunda fase del acuerdo como la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de Hamás o quién va a gobernar Gaza todavía tienen que negociarse. EFE

