Parlamento israelí suspende el arresto de ultraortodoxos que evadan el servicio militar

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Jerusalén, 14 jul (EFE).- El Parlamento israelí aprobó este martes una ley temporal que suspende los arrestos de los estudiantes de ‘yeshiva’ (escuelas religiosas judías) que evadan el servicio militar, en lo que resulta una de las medidas más polémicas de la historia reciente del país.

La medida fue aprobada en segunda y tercera lectura por 58 votos a favor y 54 en contra, y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

La norma establece que podrán beneficiarse de esta suspensión los estudiantes que dediquen al estudio religioso al menos 45 horas semanales, o 40 horas en el caso de un ‘kolel’ (institución de estudios avanzados de la Torá destinada generalmente a hombres casados).

La aprobación de la norma se produce en medio de una fuerte disputa política sobre la obligación de los ultraortodoxos de realizar el servicio militar.

El asunto ha generado tensiones dentro de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, especialmente desde que el Tribunal Supremo ordenó en 2024 comenzar a reclutar a este sector tras el fin de la exención legal que mantenían.

Según un comunicado publicado por el Parlamento, el Ministerio de Defensa deberá elaborar una lista de las ‘yeshivas’ que cumplen los requisitos y supervisar que mantengan las condiciones establecidas. Las instituciones que registren ausencias repetidas de sus estudiantes podrán ser retiradas del registro.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset, Boaz Bismuth, defendió la ley al señalar que los arrestos no han favorecido el reclutamiento y pueden tener el efecto contrario. EFE

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