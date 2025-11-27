Parlamento luso aprueba presupuestos de Gobierno conservador con la abstención socialista

1 minuto

Lisboa, 27 nov (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó este jueves, con la abstención del Partido Socialista (PS), el proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) que contempla, entre otros, ayudas a la vivienda y rebajas de impuestos.

El texto salió adelante con los votos a favor de los socios en el Ejecutivo, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP y la abstención del PS.

Votaron en contra el ultraderechista Chega, Iniciativa Liberal (IL), el Partido Comunista Portugués (PCP), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda, el regionalista JPP y el animalista PAN. EFE

ssa/rf