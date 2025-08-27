Parlamento neerlandés rechaza medidas contra Israel y respalda a gobierno en minoría

Imane Rachidi

La Haya, 27 ago (EFE).- El Parlamento neerlandés rechazó este miércoles por mayoría adoptar sanciones adicionales contra Israel por la ofensiva en Gaza y respaldó la continuidad del gabinete en funciones del primer ministro Dick Schoof, ahora reducido a una minoría de los liberales del VVD y los populistas agrarios del BBB, tras la dimisión del centroderechista NSC.

Durante un maratónico debate sobre la crisis política abierta la semana pasada, el Parlamento votó a lo largo de este miércoles 22 mociones, de las que solo tres prosperaron: una para estudiar cómo convocar elecciones anticipadas con mayor rapidez, otra para evitar una subida del precio de los combustibles en enero y una tercera para atajar las filtraciones realizadas por funcionarios.

La moción de censura presentada por un partido de izquierdas contra todo el Ejecutivo fue rechazada, al igual que las propuestas de GroenLinks-PvdA (coalición de verdes y socialdemócratas) para imponer un embargo de armas a Israel, prohibir la importación de productos provenientes de los asentamientos y evacuar a niños heridos de Gaza.

El líder socialdemócrata Frans Timmermans calificó de “profundamente decepcionante” que la mayoría parlamentaria “siga cubriendo con el manto del amor todo lo que hace Israel”, mientras el VVD reiteró que prefiere que cualquier sanción se tome en el marco europeo.

El debate confirmó que el bautizado como “gabinete reducido-Schoof”, con apenas 32 de los 150 escaños que tiene el Parlamento neerlandés, seguirá adelante hasta las elecciones previstas para el 29 de octubre. Los liberales y el BBB ocuparán las carteras que ha dejado vacantes NSC, aunque necesitarán buscar mayorías caso por caso en la oposición hasta las elecciones.

Schoof prometió actuar con “modestia y prudencia”, centrándose en los presupuestos de 2026 y la gestión del escándalo nacionales, como la indemnización de los hogares afectados por los terremotos causados por la extracción de gas en Groninga, en el norte del país, aunque insistió en que no habrá “parálisis” en migración, asilo o el apoyo a Ucrania.

El Ejecutivo ya había perdido en junio a la derecha radical PVV, de Geert Wilders, que abandonó la coalición denunciando la falta de avances en política de asilo. El líder populista ofreció en el debate respaldar solo “buenas propuestas” y sólo si, a partir de ahora, el Gobierno incluye medidas duras como controles fronterizos y el cierre de centros de acogida de refugiados, pero descartó dar un apoyo estable al gabinete.

Los intentos del progresista D66 de formar un “gabinete de unidad nacional” y de la oposición de izquierda de endurecer la postura frente a Israel no obtuvieron respaldo. La líder de BBB, Caroline van der Plas, defendió que su partido “no huye en tiempos difíciles” y se comprometió a seguir apoyando al Ejecutivo hasta la celebración de los comicios.

Con este escenario, el Parlamento neerlandés entra en semanas de transición marcadas por la campaña electoral, pero en las que la política exterior -particularmente la posición frente a las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos- amenaza con seguir tensionando la frágil estabilidad del gobierno.

Y durante el debate de hoy ya se ha notado el tono electoral. La jornada mostró un giro en el tono de la líder liberal Dilan Yesilgöz (VVD), habitualmente combativa, que se mostró conciliadora con sus rivales políticos y sus intercambios con Timmermans transcurrieron de manera inusualmente calmada, aunque el socialdemócrata le reprochó haber votado contra mociones humanitarias como la evacuación de niños gazatíes.

La moderación de Yesilgöz llega en un momento crítico para su partido: el VVD se hunde en los sondeos y gran parte del electorado la percibe como demasiado dura y polarizadora.

Según la última encuesta del programa público EenVandaag, la crisis política está pasando factura en las urnas a los partidos del gobierno: el VVD se desploma de 23 a 15 escaños, su peor resultado en años, mientras el NSC cae a cero (de los 20 actuales) y pierde toda expectativa de volver al Parlamento.

La derecha radical PVV se mantiene como primera fuerza parlamentaria con 33 escaños, seguida de GroenLinks-PvdA con 26, mientras que los demócrata cristianos de CDA consolidan el tercer lugar con 22, reforzando su papel como posible partido bisagra en la formación del próximo gobierno. EFE

