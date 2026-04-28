Parlamento panameño suspende debate sobre uso obligatorio de gasolinas con bioetanol

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Ciudad de Panamá, 27 abr (EFE).- La Asamblea Nacional de Panamá (AN, Parlamento) aprobó este lunes suspender hasta la próxima legislatura la discusión del proyecto de ley 443 que establece el uso obligatorio de gasolina con un 10% de bioetanol, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que ha generado controversia y también críticas de inconstitucionalidad.

La suspensión del proyecto, que se discutía ya en el segundo de tres debates obligatorios, se produjo tras la aprobación en el pleno legislativo de una propuesta presentada en ese sentido por uno de los diputados del partido Realizando Metas (RM).

La propuesta para suspender la discusión del proyecto recibió el voto afirmativo de 55 de los 71 diputados que integran el Parlamento unicameral.

El presidente del Parlamento, Jorge Herrera, del opositor Partido Panameñista (PPa), defendió la suspensión de la discusión en razón de que, según manifestó, la AN «no quiere legislar de espalda al pueblo panameño».

«El interés de todas las bancadas aquí es que tomemos esto como un debate amplio en la próxima legislatura y que nosotros impulsemos leyes que beneficien el desarrollo económico de este país», afirmó Herrera, a la vez que dijo que no se tiene previsto devolver el proyecto a primer debate.

La Asamblea Nacional sesiona en dos legislaturas, la primera del 1 de julio al 31 de octubre y la segunda del 2 de enero al 30 de abril. Actualmente está en curso la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias.

Se esperaba que esta semana el Parlamento unicameral, de 71 escaños, retomara la discusión del proyecto 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que ya fue aprobado en el primero de tres debates obligatorios, e instaura el uso de gasolinas con 10 % de bioetanol.

La controversia por el uso obligatorio de gasolina con bioetanol, una propuesta impulsada por el Ejecutivo, no cesa en Panamá, donde un exprocurador dijo que se trata de una iniciativa inconstitucional en un contexto en el que se intentaría manipular el mercado local.

Rigoberto González, quien fue Procurador General de la Administración (abogado del Estado) entre 2015 y 2024, afirmó en un artículo de opinión, publicado este lunes por el diario local La Prensa, que la iniciativa legislativa que busca decretar que toda la gasolina que se venda en Panamá contenga bioetanol viola el artículo 49 de la Constitución que establece la «libertad de elección» de los consumidores.

La Carta Magna regula así el «derecho fundamental» que tiene un ciudadano en su condición de consumidor de «según su voluntad e intereses, decidir y optar por un bien o servicio, sin estar obligado ni que se le imponga «qué sí y qué no» puede comprar.

Los legisladores y analistas que rechazan la propuesta argumentan que viola la Constitución Nacional al establecer la obligatoriedad del uso del combustible mezclado, pues deja sin opciones al consumidor, y que este rinde menos por litro de recorrido, con el consecuente impacto a su economía.

Al presentar la propuesta en marzo de 2025, el Gobierno de José Raúl Mulino indicó que el llamado Programa Nacional de Mezcla de Bioetanol en las gasolinas «generará unos 30.000 puestos de trabajo directo y una inyección económica de 400 millones de dólares en cinco años en inversión y salarios».

Panamá comenzó a utilizar el 1 de septiembre de 2013 una mezcla del 5 % de bioetanol en las gasolinas de 91 y 95 octanos, pero se suspendió en agosto de 2014 por problemas logísticos. Entonces una parte de los consumidores rechazaron la iniciativa, a la que culpaban del mal funcionamiento de sus vehículos. EFE

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