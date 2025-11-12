Parlamento paquistaní aprueba enmienda para reformar el poder judicial y el mando militar

Islamabad, 12 nov (EFE).- El Parlamento de Pakistán aprobó este miércoles una enmienda constitucional para reestructurar el poder judicial y el mando militar de este país, permitiendo que el jefe del Ejército asuma el mando de las fuerzas terrestres, navales y aéreas.

La votación de la enmienda, la 27ª, fue aprobada por una mayoría de dos tercios (234 votos) en la Asamblea Nacional, la cámara baja paquistaní, durante una votación transmitida en vivo.

El pasado 10 de noviembre, el Senado de Pakistán había aprobado la propuesta, que tendrá que remitirse ahora de nuevo a la cámara alta para que se debatan posibles enmiendas.

Posteriormente, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, tendrá que aprobar definitivamente el proyecto.

La enmienda introduce cambios radicales en el marco constitucional de Pakistán, modificando el artículo 243 de la Constitución, que trata sobre la estructura del mando militar.

La Constitución enmendada crea el nuevo cargo de jefe de las Fuerzas de Defensa y suprime el puesto de presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto (CJCSC).

Bajo la estructura revisada, el jefe del Ejército asumirá el mando supremo de las fuerzas terrestres, navales y aéreas.

El jefe del Ejército, si recibe el rango honorífico de mariscal de campo, como es el caso del general Asim Munir, actual líder militar, conservará el uniforme de por vida y gozará de inmunidad legal y sólo podrá ser destituido mediante un juicio político por mayoría de dos tercios del Parlamento.

La legislación también prevé la creación de un Tribunal Constitucional Federal, la reducción de las competencias del Tribunal Supremo del país y la introducción de nuevos procedimientos para el traslado de jueces.

El Tehreek-e-Tahaffuz-e-Ayeen-e-Pakistan (TTAP), una alianza multipartidista de oposición, anunció el domingo el lanzamiento de un movimiento de protesta contra la enmienda. Por el momento, no se han realizado mítines ni marchas de protesta.

Los legisladores de la alianza, que incluye al partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) del ex primer ministro Imran Khan, hoy encarcelado, al Partido Nacional Popular de Pakhtunkhwa y al Majlis Wahdat-i-Muslimeen abandonaron el lunes el Senado durante la aprobación de la enmienda en esta cámara.

Este miércoles, los parlamentarios del PTI rompieron copias del proyecto de ley y las arrojaron hacia el asiento del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

Los parlamentarios oficialistas formaron un cordón humano alrededor de Sharif y de su hermano, el también ex primer ministro Nawaz Sharif, para protegerlos. EFE

