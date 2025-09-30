Parlamento portugués aprueba con votos de ultraderecha nueva versión de reforma migratoria
Lisboa, 30 sep (EFE).- El Parlamento portugués aprobó este martes una nueva versión de la reforma de la Ley de Extranjeros, que incluye propuestas de los partidos que integran el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y del grupo ultraderechista Chega, que buscan restringir entre otros la reagrupación familiar de los inmigrantes.
El texto, con los nuevos ajustes, tiene que volver ahora a la mesa del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que debe decidir si lo sanciona como ley o no, después de que optara por enviar la versión original al Tribunal Constitucional por las dudas que le suscitaron y que la corte finalmente rechazó. EFE
