Parlamento venezolano acuerda agenda de trabajo con representantes de la Unión Europea

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Caracas, 16 abr (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que estableció una agenda de trabajo para la «cooperación mutua» tras sostener un encuentro con representantes de la Unión Europea (UE) en Caracas.

Según indicó Rodríguez en Telegram, el encuentro se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, la sede parlamentaria, con el director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuárregui; con la encargada de negocios de la UE en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta; y Adriana Vázquez, jefa de la División para América del Sur.

«En el marco del diálogo permanente, establecimos una agenda de trabajo para el desarrollo productivo», afirmó el parlamentario, sin dar más detalles de esta agenda.

Rodríguez también reafirmó la «voluntad» de avanzar en una «ruta de cooperación mutua» con la UE.

En su mensaje compartió varias imágenes de la reunión, en la que también participaron el primer vicepresidente del Parlamento, el también chavista Pedro Infante; y el viceministro venezolano para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco.

El miércoles, los representantes de la Unión Europea sostuvieron encuentros con el canciller venezolano, Yván Gil, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El canal estatal Venezolana de Televisión indicó que en la reunión con la mandataria encargada se discutió una agenda de trabajo conjunta para avanzar en «áreas estratégicas hacia una nueva etapa de cordialidad y relacionamiento productivo», sin precisar más detalles.

Durante las últimas semanas, en paralelo a estos encuentros, la líder opositora venezolana María Corina Machado se ha reunido con autoridades de varios países de la UE, como el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En febrero pasado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció que propondrá que los países del bloque levanten las sanciones a Delcy Rodríguez, una medida propuesta por España. EFE

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