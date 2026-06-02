Parlamento venezolano aprueba designación de exembajador ante ONU como enviado en Francia

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Caracas, 2 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) autorizó este martes la designación de Samuel Moncada, exembajador ante las Naciones Unidas, como nuevo embajador del país suramericano en Francia, con concurrencia en Andorra y Mónaco.

«Somos en este momento testigos de cómo se reconstituye el reconocimiento internacional de Venezuela en Europa, la matriz de aislamiento se desmorona, estamos dando pasos a una era de respeto mutuo y a una diplomacia de alto nivel», señaló la diputada chavista Azucena Jaspe, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.

La legisladora sostuvo que Moncada es un «académico riguroso» que se desempeñó como embajador ante la ONU entre 2017 y 2026, además de canciller de Venezuela, viceministro para Europa, para Asia, embajador en Reino Unido e Irlanda del Norte y en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Jaspe indicó que el diplomático fue un vocero «lúcido, firme» en la ONU al denunciar «el bloqueo criminal, la campaña de desinformación y la amenaza» contra Venezuela.

Asimismo, dijo que su labor en Francia buscará «revivir» los convenios marco de cooperación, «rescatando los lazos históricos de beneficio mutuo, bajo el principio de igualdad jurídica y de los Estados».

En abril pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó la liberación de Julien Février, tras 15 meses de detención en Venezuela por motivos políticos.

Su puesta en libertad se produjo en medio de un proceso gradual de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela impulsado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

Ese mismo mes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con la líder opositora María Corina Machado, con la que habló de la «importancia» de llevar a cabo una «transición democrática» en el país latinoamericano. EFE

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