Parlamento venezolano aprueba ley para defender al país ante despliegue militar de EE.UU.

Caracas, 11 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes una ley para defender al país ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Ese despliegue aeronaval, ordenado por Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que es el mayor de EE.UU. desde la guerra del Golfo de 1990/91, es considerado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como un intento de sacarlo del poder.

«Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada», dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

(Vídeo)