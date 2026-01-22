Parlamento venezolano aprueba proyecto de ley para acelerar trámites en primera instancia

Caracas, 22 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos del Estado, una iniciativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos para la venta de petróleo con Estados Unidos.

La norma debe ser sometida a una segunda discusión para su aprobación. La diputada María Gabriela Vega, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien presentó la legislación, afirmó que este proyecto busca «máxima eficiencia y eficacia» del Estado y permite al Ejecutivo nacional adoptar medidas «urgentes» para optimizar trámites y procesos.

En la sesión transmitida por el canal de Youtube del Parlamento, Vega dijo que este proyecto de ley establece para el Ejecutivo la capacidad de «suspender, reducir, suprimir, derogar y modificar» procedimientos, requisitos y demás medidas requeridas para concretar trámites en distintas áreas de la administración pública.

Asimismo, señaló que se contempla la creación de una comisión presidencial, que estará encargada de evaluar y proponer medidas al Ejecutivo para avanzar en este objetivo de eficiencia.

El país vive «momentos excepcionales» que exigen «medidas extraordinarias», añadió Vega.

Según dijo, el proyecto de ley no requiere asignación presupuestaria, pues su ejecución depende de los organismos de la administración pública y, de hecho, señaló que su aplicación puede generar un «ahorro significativo» al tesoro nacional.

Durante el debate, el diputado Ezio Angelini Luengo, de la fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad, señaló que coincide con la necesidad de tomar medidas para simplificar trámites, destacando que para operar una empresa en el país suramericano se requiere su inscripción en 17 organismos diferentes, y que afecta el emprendimiento, implica pérdidas de tiempo, fomenta la informalidad y «genera corrupción».

Sin embargo, explicó que su fracción parlamentaria se abstuvo aprobar hasta conocer «bien» el texto.

Más temprano, el jefe de la bancada opositora, diputado Stalin González, informó que recibieron los textos unas horas antes del debate en primera discusión.

Al inicio de la sesión, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que esta legislación, presentada la semana pasada por su hermana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca que el proceso de trámites sea «rápido, expedito, que la gente se sienta protegida».

El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en dos discusiones para que queden definitivamente sancionados como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones.

Cumplido este proceso, la ley se remite al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país. EFE

