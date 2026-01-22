Parlamento venezolano aprueba reforma a la ley de hidrocarburos en primera discusión

3 minutos

Caracas, 22 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una de las iniciativas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano.

La legislación fue aprobada con «mayoría calificada evidente», indicó el presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, el chavista Jorge Rodríguez, quien indicó que esta reforma es necesaria para permitir un «acelerado incremento» en la producción petrolera del país suramericano.

El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV) y quien presentó el proyecto ante la plenaria, afirmó que esta reforma incluye «tres grandes áreas de modificación» de la ley.

En primer lugar, señaló la incorporación de «modelos exitosos de negocio» de la ley antibloqueo, aprobada en 2020 para buscar la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.

En este sentido, destacó los «contratos de participación productiva» en los que, dijo, la empresa operadora «asume la gestión integral a su propio riesgo y costo», y agregó que con este modelo el Estado no adquiere deudas.

Asimismo, añadió que la legislación contempla mecanismos para «garantizar la viabilidad» de proyectos en los campos petroleros no desarrollados y, para esto, destacó la necesidad de «grandes inversiones».

Para lograrlo, agregó, es necesario contar con «alguna flexibilidad en las regalías» y mencionó la posibilidad de «rebajarlas» con el fin de «atraer esta inversión en estos campos nuevos».

El tercer punto, señaló, es «aumentar las garantías jurídicas» para la inversión en el sector, como la «mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos».

La fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad salvó el voto. El parlamentario Pablo Pérez pidió la entrega «con anticipación» de los proyectos de ley, pues hasta un día antes no conocían el texto.

Enumeró varios «principios» que, dijo, considera que debe contemplar la reforma de hidrocarburos, entre los que incluyó la «seguridad jurídica», «apertura al capital privado» y «la carga tributaria».

Además, informó que su fracción opositora presentará una reforma de la ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos.

El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en una primera discusión y, posteriormente, se requiere de una segunda para que queden definitivamente sancionados como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.

Cumplido este proceso, la ley o las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.EFE

ls-rbc/bam/av

(video)