Parlamento venezolano reforma la Ley de Hidrocarburos para incentivar inversión extranjera

1 minuto

Caracas, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en ese país. EFE

csm/lb/eav

(vídeo)