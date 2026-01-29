The Swiss voice in the world since 1935

Parlamento venezolano reforma la Ley de Hidrocarburos para incentivar inversión extranjera

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en ese país. EFE

csm/lb/eav

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR