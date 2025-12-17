Parlamento venezolano repudia la «temeraria amenaza» de Trump sobre bloqueo de petroleros

Caracas, 17 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela rechazó este miércoles, a través de un acuerdo, la «temeraria amenaza» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordenó el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.

En el acuerdo, aprobado por unanimidad en una sesión extraordinaria transmitida por el canal estatal ANTV, se manifiesta el «más categórico y absoluto repudio a la grave y temeraria amenaza lanzada por el señor Donald Trump», que, según el documento, «constituye una inaceptable violación del derecho internacional».

Los legisladores reafirmaron «de manera solemne» la soberanía «plena e irrenunciable» de Venezuela, en el que se incluye su espacio continental, insular, marítimo y aéreo.

Igualmente, hicieron un llamado al pueblo venezolano a mantenerse «en alerta y en movilización permanente en perfecta unión popular, militar y policial, para la defensa irrestricta de los derechos históricos» de Venezuela.

El bloque opositor del Parlamento, distanciado de la líder María Corina Machado, propuso que se convoque a un secretariado ampliado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, así como pedir una reunión a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para «promover una estrategia común que garantice la paz», según explicó el diputado Timoteo Zambrano.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo que Venezuela no quiere una «guerra por petróleo».

«Más temprano que tarde se sabrá cuánto ha hecho Nicolás Maduro para preservar la paz de la república. Junto a él, junto a los venezolanos, vamos a cuidar la paz, pero sepan nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a resistir, nosotros vamos a vencer», añadió.

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

El republicano anunció de esta forma el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en agosto pasado en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Según Trump, «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.EFE

