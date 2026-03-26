Parlamento venezolano retoma debate de proyecto de ley de minas para inversión extranjera

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Caracas, 26 mar (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, retomó este jueves la segunda discusión del proyecto de ley de minas, suspendido la semana pasada, para atraer inversión privada y extranjera en medio del interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

El debate comenzó con el artículo 13, después de que hace una semana los diputados aprobaran los primeros 12 de los más de 120 que tiene esta ley propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien, además espera, que se apruebe esta semana.

Los diputados deben debatir artículo por artículo antes de aprobar de manera definitiva la ley, presentada hace dos semanas por el diputado Orlando Camacho, quien propuso el último diferimiento.

Entre los artículos leídos en la sesión de la semana pasada, destaca el 11, que en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde «seguridad jurídica».

En la ley se señala, igualmente, que las actividades mineras podrán ser ejercidas por personas naturales que practiquen la minería artesanal de manera individual.

Además, en el artículo 9 la norma dice que las partes podrán acordar que «las dudas y controversias de cualquier naturaleza», siempre que no puedan ser «resueltas amigablemente», se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante «mecanismos alternativos de resolución de controversias», incluyendo la mediación y el arbitraje.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

La ley llegó al Parlamento días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están «deseosas» de operar en Venezuela.

Ese mismo día, se conoció que funcionarios estadounidenses negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en unos 165 millones de dólares.

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones. EFE

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