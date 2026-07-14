Parlamento venezolano sesiona en centro de convenciones tras daños en su sede por sismos

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Caracas, 14 jul (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) celebró este martes su sesión ordinaria en un centro de exposiciones en Caracas luego de que su sede sufriera «algunos daños» por el doble terremoto del pasado 24 de junio, informó el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

«La sede del Palacio Federal Legislativo sufrió algunos daños, incluyendo la cúpula (…) que acababa de ser restaurada por parte de la administración de la junta directiva de la Asamblea Nacional», indicó Rodríguez al comienzo de la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

El diputado sostuvo que la cúpula del Parlamento, ubicado en el centro de Caracas, sufrió «daños importantes» durante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte de Venezuela, y aseguró que ya se están realizando las reparaciones pertinentes, sin ahondar en detalles.

Por el momento, dijo, no hay «suficientes condiciones de seguridad» para que los diputados puedan trabajar desde allí y por ello las sesiones se realizarán en una sala de convenciones de La Carlota, en el este de Caracas.

El doble terremoto del pasado 24 de junio afectó a siete estados de la zona norte de Venezuela, especialmente a La Guaira, que fue declarada como zona de desastre.

Las autoridades han reportado 4.561 fallecidos, 16.740 personas heridas y 17.907 personas que se quedaron sin vivienda tras los terremotos. EFE

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