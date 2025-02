Parlamento y Gobierno de Países Bajos rechazan reunirse con relatora de ONU para Palestina

2 minutos

La Haya, 11 feb (EFE).- El Parlamento neerlandés rechazó este martes recibir oficialmente a la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que visita esta semana Países Bajos, una decisión similar a la que tomó el propio Gobierno, debido a las duras críticas de la jurista italiana sobre las acciones de Israel en Gaza.

La comisión permanente de Asuntos Exteriores del Parlamento neerlandés decidió no recibir finalmente a Albanese, a pesar de que ya había aprobado la reunión el pasado 23 de enero, a invitación de una diputada de la coalición de izquierdas GroenLinks-PvdA, Kati Piri. Muchas facciones cambiaron de opinión debido a la fuerte posición de la relatora hacia las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados.

Diederik van Dijk, del partido calvinista ortodoxo SGP, consideró “inaceptable invitar activamente a alguien así al Parlamento” neerlandés, mientras que Raymond De Roon, de la derecha radical PVV -socio del actual gobierno de coalición-, la calificó como “una enemiga de los judíos y de Israel”.

Desde el partido liberal VVD, también del gabinete, Eric van der Burg argumentó que es “tradición apoyar mutuamente” a los colegas parlamentarios en este tipo de invitaciones, “incluso si no se está de acuerdo”, y recordó que “Países Bajos es miembro de la ONU y esta persona representa a la ONU”, pero, agregó: “Me he informado más sobre sus declaraciones y no tengo interés en escucharla”.

Finalmente, una mayoría de los diputados presentes votaron por retirar la invitación a Albanese, según la televisión pública NOS. “Qué fea puede ser la política. Aquí hay un grupo de adultos reunidos solo para bloquear esto. Hubieran aprovechado ese tiempo para pensar en preguntas críticas», señaló el líder del partido socialista, Jimmy Dijk.

El Centro de Información y Documentación sobre Israel (CIDI) ha llamado a protestar contra la presencia de Albanese en el país.

La jurista italiana es conocida por sus críticas al actual gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, y por su condena como “genocidio” de las acciones de Israel contra los civiles palestinos. Describió Gaza como “el campo de concentración más grande y escandaloso del siglo XXI”.

El ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, también rechazó la solicitud de Albanese de reunirse con él durante su visita a La Haya. “Me niego a recibirla”, dijo a NOS.

El año pasado, Veldkamp ya había criticado la forma en la que Albanese se expresa sobre las acciones de Israel. EFE

ir/cat