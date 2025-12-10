Parlamento yemení alerta de que avance de separatistas sureños amenaza la unidad nacional

Saná, 10 dic (EFE).- El Parlamento del Yemen advirtió este miércoles de que la escalada «unilateral» del secesionista Consejo de Transición Sureño del Yemen (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), amenaza la unidad nacional y podría sumir al país en una mayor inestabilidad.

La Cámara, en un comunicado, mostró una «gran preocupación» por los últimos avances de las fuerzas separatistas en las provincias orientales de Hadrmaut y Al Mahra, calificando este despliegue de «lamentable» y «fuera del marco del consenso nacional».

Los parlamentarios afirmaron que estas acciones representan una «flagrante violación» del Acuerdo de Riad de 2019 -firmado por el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y los separatistas sureños- y de la declaración de transferencia de poder de 2022 que dio origen al Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP).

La rivalidad entre CTS, que busca la secesión del sur, que existió como Estado independiente hasta 1990, y el Gobierno reconocido ha provocado repetidas crisis, enfrentamientos armados y un bloqueo del proceso político, ya que el Ejecutivo ha acusado a los separatistas de socavar la unidad del Estado y de querer imponer un proyecto secesionista.

Con su reciente expansión a Hadramut y Al Mahra, el CTS ha consolidado su control sobre las ocho provincias del sur, incluidos los yacimientos petrolíferos de Hadramut, lo que ha aumentado las tensiones dentro de la coalición que hace frente a los hutíes.

Para el Parlamento yemení, la expansión de los separatistas equivale a «imponer una nueva realidad» mediante acciones «unilaterales que ignoran» los principios constitucionales y «vulneran las facultades exclusivas» del CLP y su presidente.

Exigió la «cancelación urgente» de las medidas para evitar una situación peligrosa que podría provocar «un derramamiento de sangre, socavar la unidad nacional y prestar servicios invaluables al enemigo hutí».

El Parlamento instó a todas las partes yemeníes a resolver las disputas mediante el «diálogo y canales pacíficos» dentro de los marcos políticos establecidos, incluidas las disposiciones de los acuerdos de transferencia de poder.

Urgió a la comunidad internacional y a los Estados que apoyan el proceso de paz en el Yemen a rechazar las «acciones separatistas» y evitar que el país se vea expuesto a graves peligros que podrían «agravar su ya grave crisis humanitaria y económica».

El Parlamento yemení se trasladó oficialmente a Adén tras la toma del poder por los hutíes en Saná a finales de 2014, pero los frecuentes enfrentamientos entre el CTS y el Gobierno han dificultado las reuniones regulares de los parlamentarios.

A pesar de estos desafíos, la Cámara de Representantes actual sigue siendo la única institución electa que sigue funcionando en el Yemen. EFE

