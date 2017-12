Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza cuida de manera suficiente sus idiomas Katy Romy 12 de diciembre de 2017 - 16:24 No habrá una comisión especial para apoyar a la Confederación en la promoción de las lenguas. Así lo decidió la Cámara Baja del Parlamento, a pesar de los cada vez mayores desafíos que plantea el plurilingüismo. El Gobierno hace lo suficiente para apoyar y alentar la diversidad lingüística en Suiza, estimó el Consejo Nacional (Cámara Baja del Parlamento). Con 100 votos contra 80 rechazó una moción para crear una comisión que gestionara el tema de las lenguas nacionales y minoritarias en Suiza. Al considerar que la Confederación tiene “pocos recursos en el campo de la política lingüística”, el diputado Stefan Engler, del Partido Demócrata Cristiano (PDC/centro), había propuesto establecer una comisión extraparlamentaria. Su tarea habría sido gestionar la comprensión y el intercambio entre comunidades lingüísticas, y asesorar al Consejo Federal sobre el particular. El organismo se habría centrado no solo en el alemán, el francés, el italiano y el romanche, sino también en otros idiomas minoritarios, así como en el inglés y en otras lenguas de los inmigrantes, como el portugués. Ya hay demasiadas comisiones Sin embargo, el campo socialista-ecologista no logró convencer sobre la necesidad del proyecto. “Una comisión proporcionaría apoyo oficial a los procesos en favor del multilingüismo y al reconocimiento de todo lo que ya se ha hecho”, argumentó en vano el socialista Jacques-André Maire. “Es evidente que la comprensión entre las diferentes comunidades lingüísticas es esencial en Suiza”, reconoció Verena Herzog, de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora). Al igual que los otros legisladores de la derecha, enfatizó, sin embargo, que la Confederación se compromete ya de manera suficiente con los idiomas y que no necesita una comisión especial para apoyarla. El ministro del Interior, Alain Berset, también se opuso a la creación de una comisión adicional al recordar que ya había 119 y que el Parlamento quería reducir esa cifra. Este debate se produce al tiempo que la enseñanza de idiomas en la escuela ha causado revuelo en los últimos años. Diversos cantones de habla alemana han tratado de suprimir la enseñanza del francés en el nivel primario. + Suiza habla cada vez más lenguas Aumento de idiomas extranjeros Sin embargo, tanto los oponentes como los partidarios de la moción coincidieron en que la diversidad lingüística es parte del ADN de Suiza y debe preservarse. Además de los cuatro idiomas nacionales, las estadísticas muestran que la proporción de lenguas extranjeras en Suiza aumenta constantemente desde la década de 1970. Hoy en día, es casi de 20% contra 40% aproximadamente en 1970. La importancia de los principales idiomas no nacionales que se hablan en el país varía según la evolución de la población extranjera. Así, en 2000, las lenguas de la otrora Yugoslavia y Albania ocuparon los primeros puestos, mientras que, en 2010, el inglés se situó en el primer lugar, seguido del portugués. El serbocroata y el albanés están por delante del español. Idiomas en riesgo en Suiza En lo que respecta a las lenguas minoritarias, que evoca la moción, Suiza está obligada a preservarlas. En 1997 ratificó la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias por lo que debe rendir cuentas cada tres años sobre el tema. Con base en su informe, el Consejo de Europa critica, elogia y hace recomendaciones que Suiza debe adoptar. Además del retorromanche, la Carta incluye las otras lenguas minoritarias en Suiza, sea el italiano en los Grisones y en el Tesino, el francoprovençal, el Walser, el yéniche (lenguaje de personas de viaje) y el yiddish.