Parolin advierte de que el mundo está «al borde del abismo» ante la escalada de conflictos

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 11 sep (EFE).- El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, advirtió este jueves que el mundo se encuentra «al borde del abismo» ante una escalada internacional de los conflictos, y reveló que el presidente israelí, Isaac Herzog, le aseguró recientemente en el Vaticano que «no habrá ocupación de Gaza».

«Creo que sí, que estamos al borde de un abismo. Comparto este análisis, en el sentido de que hay una escalada», señaló Parolin durante su intervención en un seminario internacional en el Vaticano, recogido por medios locales.

«Estamos realmente en un momento de gran peligro; existe el riesgo de una escalada sin fin y del estallido de una guerra de mayor alcance», añadió el cardenal, haciendo referencia a las palabras del jefe de Estado italiano, Sergio Matarella, que dijo este jueves que «estamos en un peligroso límite, como en 1914».

En relación con la situación en Gaza, explicó que Herzog le dio «garantías de que no habrá ocupación» en su reciente visita al Vaticano, e insistió en que «se trata de ver los hechos».

El pasado jueves, el papa recibió en el Vaticano al presidente israelí, Isaac Herzog, con quien abordó la necesidad de «garantizar un futuro al pueblo palestino» y expresó su confianza en que pueda alcanzarse «con urgencia un alto el fuego permanente».

Este encuentro se produjo en un contexto de intento de deshielo en las relaciones entre el Vaticano e Israel, tras la crisis diplomática derivada del bombardeo en julio de la única parroquia católica en Gaza, donde se refugiaban más de 400 personas, incluidos niños y personas con necesidades especiales.

Durante la intervención, Parolin expresó su preocupación tras conocer la reciente explosión cerca de la parroquia católica de Gaza, denunciada en redes sociales por el párroco, el padre Gabriel Romanelli, y lamentó que «por desgracia, la ocupación no se detiene a pesar de los llamamientos».

Finalmente, calificó de «admirable la gran resistencia» de quienes, en medio del conflicto, «permanecen junto a los más débiles» en la Franja.

Preguntado sobre la iniciativa humanitaria Global Sumud Flotilla, Parolin afirmó que «todas las operaciones humanitarias que puedan servir para ayudar en esta crisis humanitaria son útiles» y que la Santa Sede las valora «positivamente».

«Todo lo que pueda servir para que Gaza salga de este final», añadió.EFE

csv/rod