Parte a Venezuela un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña

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Madrid, 1 jul (EFE).- Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

«Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas, con pérdidas de casa y el objetivo del hospital es suplir al sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades», explicó a los medios antes de partir el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), Antón Leis.

Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), que cuenta con un pequeño hospital de campaña con capacidad de atender a 100 pacientes al día y que estará sobre todo dedicado a atención primaria, aunque también habrá dos cirujanos, un refuerzo de traumatología y atención psicológica, detalló Leis.

Los voluntarios del hospital también cuentan con atender embarazos y urgencias ginecológicas, puesto que, según recordó el director de la cooperación española, en el último despliegue por el huracán en Jamaica del año pasado nacieron 12 bebés.

En el avión, que aterrizará en Valencia (Venezuela), viajan 44 cooperantes y otros 20 miembros de otras ONG como Médicos del Mundo, que fueron despedidos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y por la reina Letizia, quien destacó la importancia del trabajo que van a realizar «teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables».

«Esto demuestra además la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela. La cooperación y la ayuda humanitaria española, más allá de cómo se gestione y de cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal; lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño», dijo la reina a los voluntarios.

Por su parte, Albares explicó que se trata de un «equipo pluridisciplinar» que es «exactamente lo que necesita en estos momentos Venezuela», y recordó que este hospital ya se desplegó en el terremoto de Turquía y permite «ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina».

Además adelantó que España va a realizar una nueva contribución a Venezuela de 300.000 euros para trasladar material de refugio que «es muy necesario para las personas que han perdido sus casas». EFE

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