Parte el vuelo para repatriar a surcoreanos detenidos en EE. UU., según prensa local

Seúl, 10 sep (EFE).- Un avión chárter de Korean Air despegó este miércoles por la mañana desde Corea del Sur para repatriar a los más de 300 surcoreanos detenidos la semana pasada en la redada migratoria de una megaplanta de Hyundai en Georgia, Estados Unidos.

El Boeing 747-8i partió del Aeropuerto internacional de Incheon rumbo al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta, según imágenes de la agencia de noticias local Yonhap.

El vuelo, con 368 asientos, regresará a Corea del Sur el miércoles a las 14:30 hora de Atlanta (18:30 GMT), según fuentes diplomáticas citadas por Yonhap.

Los cerca de 300 surcoreanos fueron arrestados el jueves de la semana pasada junto con otras 175 personas por las autoridades migratorias estadounidenses. Los detenidos fueron acusados de carecer de visados laborales adecuados o de utilizar permisos que no les permitían trabajar en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

Las fuentes diplomáticas dijeron que los repatriados saldrán del país bajo la figura de «salida voluntaria», aunque no se ha aclarado si todos los detenidos abordarán el vuelo y si también podrán volar en el mismo avión detenidos de otras nacionalidades.

El canciller surcoreano, Cho Hyun, se reunirá este miércoles a las 9:30 hora de Washington (13:30 GMT) con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para discutir el tema de los detenidos y la emisión de visados para técnicos surcoreanos en EE.UU.

El caso ha generado un descontento general en Corea del Sur, incluso con algunas protestas en Seúl, y ha vuelto a poner sobre la mesa la denuncia constante de las compañías surcoreanas por la falta de visados apropiados para desplazar técnicos a sus plantas en EE. UU. EFE

