Parte misión humanitaria brasileña hacia Venezuela con 36 bomberos y 12 toneladas de carga

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São Paulo, 26 jun (EFE).- Una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña con 36 bomberos y 12 toneladas de carga a bordo partió este viernes de São Paulo en dirección a Venezuela para ayudar en la respuesta humanitaria a los terremotos.

El avión también transporta a seis perros rescatistas, cuatro funcionarios de la Defensa Civil brasileña y otros cuatro de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, detallaron portavoces de la misión humanitaria a EFE, poco antes del despegue desde el aeropuerto internacional de Guarulhos.

El jefe de la misión, Armin Braun, dijo que el objetivo «inicial» es llegar lo antes posible a Venezuela para encontrar personas con vida entre las decenas de edificios derrumbados.

«La capacidad de los países durante un terremoto de este tipo es rápidamente comprometida, por lo que se necesita este esfuerzo internacional», señaló.

Dentro del material transportado, figuran los equipamientos de búsqueda y rescate necesarios para que los integrantes de la misión sean «autosuficientes», apuntó la capitana Carol, del Cuerpo de Bomberos de São Paulo.

«Vamos a ser totalmente independientes en cuanto a equipamiento, no vamos a ser una carga para ellos (las autoridades venezolanas)», afirmó a EFE.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló ayer por teléfono con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para ofrecerle el apoyo de Brasil y hoy anunció que el ministro de Defensa, José Múcio, viajará al país caribeño la semana que viene.

Además de Brasil, otros países como EE.UU., España y México se han movilizado para mandar ayuda con el apoyo de la ONU.

Los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que sacudieron a Venezuela el miércoles han dejado al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos, según el último balance de las autoridades.EFE

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