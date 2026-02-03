Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por bombardeo ruso

(Actualiza con heridos y daños materiales)

Kiev, 3 feb (EFE).- La mayor parte de bloques de viviendas en los distritos kievitas de Dárnitsia y Dniprovski están sin calefacción como consecuencia del ataque masivo ruso de esta madrugada, según ha explicado en sus redes sociales el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

«En total en la ciudad hay en estos momentos 1.170 edificios de varias plantas sin calefacción», dijo Klichkó.

Este ataque ruso es el primero a instalaciones energéticas desde que Moscú declarara el pasado jueves una tregua temporal en los bombardeos a la energía y tiene lugar cuando en Kiev y otras ciudades ucranianas las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero.

En el bombardeo contra la capital resultaron heridas al menos cinco personas, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), y causó daños en varios edificios de altura.

Además, según indicó la ministra de Cultura, Tetiana Berzhna, los rusos dañaron el Salón de la Gloria del Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial.

«Es simbólico y cínico a la vez: el Estado agresor golpea un lugar de memoria sobre la lucha contra la agresión del siglo XX, repitiendo crímenes ya en el siglo XXI», escribió en la red social Facebook.

Indicó que, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia ha dañado o destruido más de 1.680 monumentos del patrimonio cultural y miles de objetos de infraestructura cultural en Ucrania.

Además de Kiev, el masivo ataque ruso nocturno ha dejado sin suministro eléctrico a 50 localidades ucranianas en la región de Vínitsia del centro de Ucrania, según han informado las autoridades regionales.

«Vínitsia ha sufrido hoy un ataque enemigo masivo. Ha habido un impacto en una infraestructura crítica», explicó la jefa de la Administración Militar de la región, Natalia Zabolotna.

Rusia también ha vuelto a atacar en las últimas horas infraestructura energética de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, y Zaporiyia, donde más de 12.000 consumidores se han quedado sin electricidad, según el jefe de la Administración Militar Regional, Iván Fedorov.

Asimismo, el bombardeo ha dañado la infraestructura energética de Odesa, de acuerdo con la empresa energética DTEK. EFE

