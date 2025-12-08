Participación en elecciones legislativas en Hong Kong fue del 31,9 %, mayor que en 2021

4 minutos

Hong Kong, 8 dic (EFE).- Las elecciones al Consejo Legislativo (LegCo) de Hong Kong celebradas este domingo registraron una participación del 31,9 %, 1,7 puntos por encima de las anteriores, pese a que se esperaba un aumento de la abstención, en medio del duelo por las 159 víctimas del devastador incendio de Wang Fuk Court.

La votación concluyó a las 23:30 hora local (15:30 GMT) en más de 600 colegios en los que se depositaron 1,3 millones de sufragios, 33.000 votos menos en cifras absolutas que los contabilizados en los comicios de 2021, según datos oficiales.

Estos fueron las segundas legislativas celebradas desde la reforma electoral promovida por Pekín en 2021, diseñada para asegurar que solo candidatos considerados “patriotas” puedan acceder a cargos públicos, eliminando toda forma de oposición.

Los 4,13 millones de ciudadanos inscritos estaban llamados a elegir 90 escaños repartidos entre circunscripciones geográficas, sectores funcionales y el Comité Electoral, dominado por perfiles afines al Gobierno central chino.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el magistrado David Lok, presentó este lunes los resultados con un mensaje orientado a la reconstrucción política después de días de tensión social a cuenta del incendio de Wang Fuk Court, sobre el que las primeras investigaciones apuntan a graves irregularidades en las obras de renovación de los edificios siniestrados.

«Espero que este sea el primer paso para que Hong Kong recupere la estabilidad», declaró, al tiempo que aseguró que los votantes «mantienen expectativas genuinas sobre sus representantes».

El proceso discurrió, además, bajo la estricta vigilancia de la Ley de Seguridad Nacional impuesta tras las protestas de hace seis años y convertida en pilar del nuevo orden político.

El marco legal ha instaurado un rígido sistema disciplinario que, en los días previos a la votación, se tradujo en la detención de activistas y disidentes acusados de incitar al boicot o promover el voto en blanco, conductas que las autoridades califican de desestabilizadoras.

Tras la apertura de los colegios, la Comisión Independiente contra la Corrupción anunció la detención de cuatro hombres acusados de instar a otros ciudadanos, mediante publicaciones en redes sociales, a no acudir a votar o emitir votos nulos.

En total, once personas fueron arrestadas por infracciones similares, tres de ellas ya procesadas, y el organismo advirtió de que continuará actuando contra lo que considera «intentos de interferencia».

Para el Gobierno local, el nivel de participación refleja un respaldo significativo al modelo institucional reforzado por la Ley de Seguridad Nacional y la reforma electoral.

Para incentivar la presencia en las urnas, las autoridades ampliaron horarios, habilitaron nuevos centros e instaron a empresas y servicios públicos a facilitar el desplazamiento de los votantes.

A estos comicios sin oposición real concurrieron candidatos vinculados a los principales partidos favorables a Pekín —la Alianza para la Mejora y el Progreso, el Partido de la Gente Nueva, la Federación de Sindicatos, la Alianza de Empresarios y Profesionales y Fuerza Cívica—, junto con independientes respaldados por asociaciones profesionales y cámaras sectoriales.

En los Nuevos Territorios Nordeste, Gary Chan, presidente de la Alianza para la Mejora y el Progreso, revalidó su escaño con 41.612 votos, alrededor de un tercio menos que en 2021.

A esta circunscripción pertenece el complejo residencial devastado por el incendio, un suceso que marcó su campaña después de conocerse que un concejal de su partido había asesorado a la comunidad en un controvertido proyecto de renovación.

En los sectores profesionales se produjeron movimientos relevantes: en el ámbito inmobiliario y de la construcción, Augustine Wong, directivo de la promotora Henderson Land, obtuvo el escaño, convirtiéndose en el primer alto cargo de una gran compañía del ramo en ocuparlo desde la devolución de Hong Kong a China en 1997. EFE

msc/lcl/gad