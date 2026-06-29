Participantes en la marcha del orgullo en Budapest reclaman igualdad tras el fin de la prohibición

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Miles de personas se sumaron a la Marcha del Orgullo en Budapest el sábado, pese a la ola de calor que azota a Europa, para celebrar las nuevas libertades para la comunidad LGBTQ+ luego de la salida de Viktor Orban.

Con banderas de arcoiris y pancartas, una multitud principalmente joven colmó las calles de la capital húngara, pese a que la ciudad ha presentado temperaturas de hasta 40 °C.

El gobierno de Orban prohibió en 2025 la movilización. Además, durante sus 16 años en el poder, impulsó políticas contra la comunidad LGBTQ+.

Pese a la prohibición, la marcha convocó el año pasado a un número sin precedentes de personas, al convertirse en un símbolo de desafío contra las políticas anti-LGBTQ+.

Este año, la movilización tuvo un tono más esperanzador.

«Creo que la situación está mejorando más y más, principalmente por el cambio de gobierno», dijo Petra Toth, de 18 años, que atendió a su primera marcha con su novia.

El evento es visto como una señal para el nuevo primer ministro conservador Peter Magyar, quien venció a Orban en las elecciones de abril pasado.

Pero durante la campaña, Magyar evitó abordar los derechos LGBTQ. Desde su victoria, ha dicho que su gobierno no debería determinar cómo viven las personas.

«Hemos dejado claro que, desde nuestra perspectiva, todos son libres de amar a quien quieran y de vivir con quien quieran, siempre y cuando no violen la ley», dijo, cuando fue consultado este mes sobre permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción.

El año pasado, más de 200.000 personas asistieron a la Marcha del Orgullo en Budapest para desafiar la prohibición, de acuerdo a los organizadores, muy por encima de los 35.000 asistentes de años pasados.

De acuerdo con un fotógrafo de la AFP, al menos 100.000 personas salieron a las calles este año.

Pese al clima abrasador, los organizadores siguieron adelante con la marcha.

En París, la marcha, que también estaba programada para el sábado, fue pospuesta después de que la policía lo ordenara para aliviar los servicios de emergencia durante la ola de calor.

«Estamos orgullosas de nosotras y de todos los demás por estar aquí pese a lo que se siente como 50 °C sobre el asfalto», dijo Zsuzanna Naszalyi, una profesora de 53 años.

Pese al clima de optimismo, aún hay regulaciones discriminatorias en Hungría, incluida la prohibición de cambiar el género en documentos oficiales y la restricción para que solo parejas casadas adopten.

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