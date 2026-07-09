Partidario del presidente de Perú es nombrado ministro de Trabajo por 19 días

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Lima, 9 jul (EFE).- El congresista Flavio Cruz, del partido Perú Libre, juró este jueves al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, horas después de la renuncia de su antecesor Freddy Solano tras ser denunciado por presunta falsificación de documentos, un puesto que desempeñará por 19 días hasta el final del Gobierno de José María Balcázar.

El presidente interino de Perú tomó el juramento a Cruz en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia de los demás integrantes del gabinete ministerial.

Cruz, abogado de la surandina región de Puno, fue elegido como legislador en 2021 por el mismo partido que Balcázar y fue el último portavoz de su bancada, además de presidir comisiones parlamentarias durante su gestión.

El encargo al frente del ministerio de Trabajo terminará el próximo 28 de julio cuando concluya el Gobierno interino y empiece el quinquenio de Keiko Fujimori (2026-2031), ganadora de los últimos comicios presidenciales.

Horas antes, el también abogado Freddy Solano anunció su renuncia en la red social X, donde compartió una carta dirigida a Balcázar, días después de haber sido denunciado en un reportaje periodístico del programa Cuarto Poder de haber presentado un certificado laboral falso para acceder a un cargo público, antes de ser ministro.

El renunciante funcionario, que asumió el cargo hace 40 días, dijo que había tomado la decisión de presentar su renuncia convencido de que «el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal».

Aclaró que esta decisión «no representa un paso atrás ni una renuncia a mis principios» y que se retira «con la conciencia tranquila, la frente en alto y la satisfacción de haber actuado siempre con honestidad, responsabilidad y absoluto respeto por la ley».

En ese sentido, Solano añadió que confía plenamente en que la verdad será esclarecida en el marco del debido proceso.

«Quienes me conocen saben que mi vocación de servicio no depende de un cargo», expresó Solano y reiteró que seguirá trabajando a favor del desarrollo de su país.

El reportaje periodístico reveló que Solano entregó un certificado laboral del 2017 como jefe legal de una empresa de servicio de correo (courier), pero sus representantes informaron al ministerio de Trabajo que ese documento era falso.

Con ese certificado laboral, Solano fue nombrado como titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el 2023, según informó el programa dominical Cuarto Poder.EFE

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