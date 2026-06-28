Partidarios del candidato presidencial Sánchez protestan en «defensa del voto» en Perú

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El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, encabezó este sábado una marcha en Lima con centenares de sus simpatizantes para exigir transparencia en el escrutinio de la segunda vuelta, que va perdiendo por estrecho margen ante la derechista Keiko Fujimori.

La protesta se realiza «en defensa del voto popular», luego de que el escrutinio del 99,97% de las actas da como virtual ganadora a Fujimori con una ventaja irreversible de poco más de 49.200 votos frente al izquierdista Sánchez, que amenaza con no reconocer el resultado.

Fujimori gana con un 50,13% frente al 49,86% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Es la segunda protesta que convoca el partido Juntos por el Perú.

«¡El voto no se vende, el voto se defiende!» fue la arenga de los manifestantes a lo largo de avenidas del centro de la capital peruana.

«Exigimos transparencia en el proceso electoral. Vamos a acudir a instancias internacionales para que se reconozca la voluntad del pueblo», dijo Sánchez desde un balcón a sus seguidores antes de iniciar la movilización.

La segunda vuelta en Perú se realizó el 7 de junio.

«Estamos defendiendo la legalidad del voto popular. No vamos a reconocer el triunfo de Keiko Fujimori porque no la queremos como presidenta», dijo a la AFP la administradora Andrea Isla de 37 años.

Sánchez dijo esta semana que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori y alega un presunto fraude en los votos en el exterior, aunque sin aportar pruebas.

Desde 2016, ocho presidentes se han sucedido al frente de Perú en un contexto de crisis institucionales recurrentes.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

cm/lb