Partidarios del candidato presidencial Sánchez protestan en defensa del voto en Perú

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El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, encabezó la noche del viernes una marcha en Lima con centenares de sus simpatizantes para exigir transparencia en el escrutinio de la segunda vuelta, que va perdiendo por estrecho margen ante la derechista Keiko Fujimori.

La protesta se realiza «en defensa del voto popular», luego de que Sánchez alegó presuntas irregularidades en el escrutinio en momentos en que la ventaja de Fujimori se amplió a 43.000 votos con cerca del 99,51% de las actas escrutadas.

Fujimori reúne el 50,11% de los votos frente al 49,88% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

«¡El voto no se vende, el voto se defiende!», fue la arenga de los manifestantes a lo largo de avenidas del centro de la capital peruana.

«El pueblo ha elegido a Roberto Sánchez, no reconocemos a Keiko Fujimori, el pueblo no va a respetar el voto que convaliden las autoridades electorales», dijo a la AFP Yuri Guerra, de 52 años.

Para declarar un ganador, la autoridad electoral debe revisar aún actas impugnadas que contienen más de 120.000 votos, lo que puede llevar al menos dos semanas.

La segunda vuelta en Perú se realizó el 7 de junio.

El partido Juntos por el Perú ha denunciado además que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las actas de votación de los peruanos en Estados Unidos y en Argentina.

Ese señalamiento sembró la insinuación de un presunto cambio de votos a favor de Fujimori, lo que ha sido rechazado por la Cancillería peruana.

«Estamos indignados ante tanto fraude, es un abuso que Fujimori gane con los votos del extranjero», acotó Marisol Espinoza, una trabajadora de 65 años.

La candidata Keiko Fujimori defendió horas antes el voto de los peruanos que viven en el extranjero.

«Es importante que el señor Sánchez y su partido entiendan que los votos de los peruanos de cualquier ciudad, región o provincia, incluso quienes se encuentran en el extranjero, son válidos y deben ser respetados», declaró la candidata a periodistas.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

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