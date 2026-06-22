Partido de Gobierno de Venezuela se solidariza con Cuba por fallecimiento de Ramiro Valdés

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Caracas, 22 jun (EFE).- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó este lunes su solidaridad con Cuba por el fallecimiento, el domingo en La Habana, del comandante Ramiro Valdés, figura de la Revolución en la isla.

«Honor y gloria al más joven asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra junto a los Comandantes Fidel y Raúl Castro, y protagonista, junto al Che Guevara, de la batalla de Santa Clara que definió el triunfo de la Revolución cubana», dijo en el PSUV -en un comunicado-.

El partido, además, recordó «la gran amistad» que hubo entre Valdés y el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y la «valiosa contribución» que hicieran «a la hermandad» de Cuba y Venezuela.

En los últimos años, Valdés ejercía como vice primer ministro en Cuba y supervisaba asuntos socioeconómicos como los programas de construcción de viviendas, la producción de materiales, la generación eléctrica y las inversiones industriales.

Valdés era uno de los últimos representantes de la denominada generación histórica, el estrecho círculo que, con Fidel Castro al frente, tomó el poder en 1959 e implantó un sistema socialista de corte soviético en Cuba.

El comandante participó en el asalto al cuartel Moncada (1953), en la expedición del yate Granma (1956) y en la invasión guerrillera de oriente a occidente (1958) como segundo del ‘Che’ Guevara.

Desde el triunfo de la revolución (1959), Valdés ocupó importantes responsabilidades, entre ellas la organización del aparato de seguridad del entonces naciente Gobierno.

El líder revolucionario fue uno de los fundadores del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dedicados al seguimiento, infiltración y represión de elementos opositores y anticomunistas dentro del país. EFE

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