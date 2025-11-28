Partido de izquierda británica celebra mañana congreso inaugural entre tensiones internas

Londres, 28 nov (EFE).- El partido de izquierdas impulsado por el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, denominado provisionalmente como ‘Your Party’, celebra este fin de semana su congreso inaugural en Liverpool (noroeste de Inglaterra), después de meses de tensiones internas entre sus promotores.

Se prevé que unos 3.000 delegados, elegidos por sorteo entre los más de 50.000 afiliados a la incipiente formación, asistan el sábado y el domingo a una serie de debates para aprobar los estatutos, el nombre definitivo de la formación y el modelo de liderazgo, que podría ser individual o colectivo.

Si se opta por un dirigente único, se elegirá en comicios internos en enero o febrero, a los que podrían optar el propio Corbyn y su colega en el Parlamento Zarah Sultana, con quien hay discrepancias casi desde la aparición del movimiento el pasado julio.

Aunque hubo intentos de acercamiento, el hecho de que ambos tengan previsto hacer intervenciones casi al mismo tiempo este viernes indica que no avanzan al unísono, lo que fuentes internas atribuyen a sus personalidades contrapuestas.

El domingo, Corbyn, predecesor al frente del Partido Laborista del actual primer ministro Keir Starmer y expulsado en mayo de 2024 de la formación, será quien cerrará el congreso, con el que se pretende poner fin al faccionalismo: en los últimos días, dos de los cuatro diputados independientes británicos que impulsaron Your Party han abandonado el proyecto.

Las tensiones empezaron cuando el pasado 3 de julio Sultana dimitió del laborismo, convirtiéndose en diputada independiente en la Cámara de los Comunes, para ‘coliderar’, según dijo, una nueva formación con Corbyn, que también es independiente tras su expulsión del laborismo.

Aunque había negociaciones previas, el anuncio por sorpresa irritó al político de 76 años, si bien días después ambos confirmaron el nacimiento de Your Party, que a finales de agosto decía contar con más de 800.000 simpatizantes.

El carácter decidido de Sultana, frente a la ambivalencia de Corbyn, volvió a aflorar el 18 de septiembre, cuando ella lanzó unilateralmente un portal de reclutamiento, que el equipo de Corbyn desautorizó para sustituirlo por otro, lo que llevó a Sultana a acusarles de discriminación.

Según varias fuentes, si bien ambas partes fueron acercando posiciones por el bien común, persiste una disputa sobre la transferencia al partido de unas 800.000 libras (unos 912.000 euros) depositadas en una cuenta inicial.

Si sale adelante, la creación de una nueva formación de izquierdas en el Reino Unido puede plantear una amenaza electoral al laborismo de Starmer, que ha virado al centro-derecha en su intento de frenar a la formación populista Reform UK, de Nigel Farage.

Sin embargo, las rencillas internas de la nueva formación alimentan el crecimiento del Partido Verde, una formación minoritaria cuya afiliación ha aumentado más de un 45 %, hasta unas 140.000 personas, desde que el ‘ecopopulista’ Zack Polanski asumió el liderazgo en septiembre. EFE

