Partido de Machado considera «ineludible» la liberación de presos políticos en Venezuela

Caracas, 6 ene (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la Paz María Corina Machado, consideró este martes «ineludible» la liberación de los presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863, en un momento en el que el país abre una nueva etapa tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento como presidenta encargada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.EFE

