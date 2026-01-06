Partido de Machado considera «ineludible» la liberación de presos políticos en Venezuela

3 minutos

Redacción América, 6 ene (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, consideró este martes «ineludible» la liberación de los presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863, en un momento en el que el país abre una nueva etapa tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento como presidenta encargada de Delcy Rodríguez.

En un comunicado, compartido en su cuenta de X, el Comité exigió «el fin de la terrible práctica de la ‘puerta giratoria'», término utilizado cuando se excarcelan a unas personas y se arrestan a otras.

VV argumentó que si bien la liberación de los presos políticos no garantiza una transición democrática, «resultaría imposible afirmar que quienes detentan las instituciones del Estado están colaborando» para este proceso si no recobran su libertad «todos los presos políticos y cesa el hostigamiento y la persecución a la ciudadanía».

«Este proceso pasa e inicia por tomar medidas de carácter estructural que conlleven al desmontaje del aparato represivo que, en el marco del régimen actual, se ha venido enquistando durante años en los órganos del Estado», subrayó el Comité.

Asimismo, indicó que «miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición» tras lo que aseguró han sido «más de 25 años de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

«Hoy existen fundamentos suficientes para afirmar que no sólo la justicia nacional, sino también la internacional alcanzarán a todos los responsables del daño causado al pueblo venezolano. Es la hora para todos de comprometernos con la Venezuela libre del futuro», manifestó VV.

En este contexto, hizo un llamado a «quienes han sido obligados a acatar órdenes ilegítimas» para que «cesen en sus conductas y a que no cometan crímenes orientados a sostener una estructura criminal en descomposición».

De igual forma, pidió a quienes «retienen injustamente» a los presos políticos, tanto civiles y militares, que los liberen «de manera inmediata».

También hizo un llamado a los ciudadanos dentro de Venezuela para que se «mantengan alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales».

La formación política exhortó a los venezolanos en el exterior a que «continúen movilizados, informando con claridad y responsabilidad la verdad de Venezuela ante el mundo».

«Ha llegado la hora de vaciar los centros de tortura del país, de reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y de hacer prevalecer la dignidad humana y la justicia sobre la impunidad», expresó.

En los últimos días, varias ONG se han unido al llamado de la liberación de presos políticos, tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas por parte de Estados Unidos, que incluyó bombardeos en la capital y estados cercanos.

Este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue juramentada por su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, como presidenta encargada, lo que abrió un nuevo capítulo político para el chavismo en sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien compareció el lunes junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.EFE

ame/cg