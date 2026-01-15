Partido de Machado dice que González Urrutia refuerza en Europa el respaldo a Venezuela

2 minutos

Caracas, 15 ene (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y nobel de la Paz María Corina Machado, dijo este jueves que el dirigente antichavista Edmundo González Urrutia «refuerza en Europa el respaldo internacional» al país latinoamericano, luego de que el político se reuniera más temprano con conservadores españoles y europeos.

Según una nota de prensa de VV, el encuentro del opositor, exiliado en Madrid, con los líderes del Partido Popular (PP) español y del europeo, Alberto Núñez Feijóo y Manfred Weber, «permitió intercambiar criterios sobre el papel de Europa en el acompañamiento internacional a una solución democrática para Venezuela».

Durante la reunión, en la que también se encontraba la diputada española del PP Cayetana Álvarez de Toledo, se abordó «la grave situación democrática de Venezuela, la defensa del mandato ciudadano expresado en las elecciones del 28 de julio y la urgencia de avanzar en la liberación de los presos políticos», indicó VV.

González Urrutia, quien reclama la Presidencia venezolana, explicó que este encuentro forma parte de una «estrategia internacional amplia y complementaria, en la que distintos liderazgos democráticos, desde Europa, América y otros continentes, trabajan de manera coherente en una misma causa: la recuperación de la democracia» en la nación suramericana.

El líder antichavista agradeció el respaldo expresado por los dirigentes europeos y «el acompañamiento permanente de los venezolanos», agregó VV.

Según un comunicado del PP español, Núñez Feijóo «defenderá ante el mundo» y «con toda intensidad» la salida del poder de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela actualmente, después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en el país suramericano.

Este jueves en el Congreso de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que ningún país ha hecho más por Venezuela que el suyo y el Gobierno español seguirá dialogando con las actuales autoridades y con la oposición venezolanas para facilitar una salida democrática y pacífica.EFE

csm/bam/gad