Partido de Machado exige la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

2 minutos

Caracas, 15 ago (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este viernes la liberación de Virgilio Laverde, estudiante de medicina y coordinador juvenil de la formación en el estado Bolívar (sur), al cumplir un año de su detención tras las presidenciales en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

«Virgilio es dirigente juvenil y, al momento de su secuestro, estaba por celebrar su graduación como médico cirujano, título que no ha podido recibir por estar injustamente tras las rejas», señaló el partido político en una publicación en X.

El Comité de Derechos Humanos recordó que el joven, de 24 años, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

«Él es uno de los cientos de jóvenes que hoy permanece en manos del régimen siendo criminalizado por el simple hecho de pensar distinto», añadió VV.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos relató en X que Laverde fue detenido tras haber recibido una llamada telefónica para salir a conversar con unos amigos.

«Al salir de su residencia en la parroquia Catedral de Ciudad Bolívar, patrullas del Cicpc le interceptaron y le obligaron a subir a sus vehículos. Desde entonces permanece recluido en la sede de Homicidios del Cicpc en Ciudad Bolívar, acusado injustamente de terrorismo e incitación al odio», explicó.

En Venezuela hay 807 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de protestas en contra del resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición mayoritaria insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, según la organización Foro Penal.

Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos políticos y aseveran que estas personas fueron detenidas por cometer diversos delitos. EFE

sc/lb/pddp