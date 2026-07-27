Partido de Machado llama a movilización tras dos años de denunciar fraude electoral

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Caracas, 27 jul (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, llamó este lunes a sus seguidores a una movilización en Caracas para el martes 28 de julio, cuando se cumplen dos años de las elecciones que denunciaron como fraudulentas por la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.

«Atención, Caracas. ¡Nos vemos en El Lido! Este martes 28 de julio. 10:00 am. Franela de Vente + Bandera de Venezuela. Lleva tu cartel con las actas del 28J o el mensaje: ¡Con Nuestras Propias Manos!», publicó el partido en sus redes sociales.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado.

La coalición representada por González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó tras los comicios, en una página web, lo que aseguró eran las actas de votación, que dijo haber conseguido por los testigos y miembros de mesa.

Según la PUD, las actas «demuestran» el triunfo del opositor con un 67 % de los sufragios frente al 30 % de Maduro, quien ahora permanece detenido en una prisión de Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en un ataque militar en Caracas.

El partido político también convocó a asambleas de calle en los 335 municipios del país. «La libertad se defiende con organización, presencia y liderazgo en la calle. Este 28 de julio, desde Vente Venezuela reafirmamos que el destino de nuestro país le pertenece a su gente», reza la publicación en X.

El llamado a las calles llega más de un mes después de que el país sufriera un doble terremoto el pasado 24 de junio y cuando el próximo 1 de agosto, un sector opositor y el chavismo iniciarán una nueva mesa de diálogo en la que no participarán Machado y González Urrutia.

En un comunicado publicado por ambas partes el pasado domingo aseguraron que evaluarán ese proceso «con base en logros concretos y verificables».

Aclararon que no participaron en el «diseño, construcción y funcionamiento» de esa vía de diálogo, encabezada por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, a quienes exigieron informar al país de «sus objetivos, su método y su cronograma».

Machado, premio nobel de la paz, y quien se encuentra fuera de Venezuela, insiste en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, la líder opositora anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno de Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

En el comunicado publicado el domingo, Machado reiteró que regresará y que es una promesa que se cumple «paso a paso».

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