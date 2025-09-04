The Swiss voice in the world since 1935

Partido de Machado pide «acelerar la presión sobre» el chavismo tras «amenaza» a opositora

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 4 sep (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la dirigente opositora María Corina Machado, hizo este jueves un llamado a la comunidad internacional a «reforzar la solidaridad» y «acelerar la presión sobre» el Gobierno de Nicolás Maduro, luego de la que señaló como una «gravísima amenaza» en contra de la exdiputada por parte del ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El miércoles, el funcionario rechazó unas recientes declaraciones de la líder opositora en respaldo a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Maduro, y advirtió: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos».

En un comunicado, VV expresó que «la amenaza contra María Corina no es un ataque dirigido solo a ella», sino «un intento de intimidación a todos los venezolanos que defienden la democracia».EFE

csm/lb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR