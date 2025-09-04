Partido de Machado pide «acelerar la presión sobre» el chavismo tras «amenaza» a opositora
Caracas, 4 sep (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la dirigente opositora María Corina Machado, hizo este jueves un llamado a la comunidad internacional a «reforzar la solidaridad» y «acelerar la presión sobre» el Gobierno de Nicolás Maduro, luego de la que señaló como una «gravísima amenaza» en contra de la exdiputada por parte del ministro de Interior, Diosdado Cabello.
El miércoles, el funcionario rechazó unas recientes declaraciones de la líder opositora en respaldo a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Maduro, y advirtió: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos».
En un comunicado, VV expresó que «la amenaza contra María Corina no es un ataque dirigido solo a ella», sino «un intento de intimidación a todos los venezolanos que defienden la democracia».EFE
