Partido de Sánchez pide calma a los peruanos para que elecciones termine sin incidencias

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Lima, 11 jun (EFE).- El partido político Juntos por el Perú -del que hace parte el candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien disputa voto a voto la Presidencia peruana con la derechista Keiko Fujimori- reiteró este jueves su llamado a la calma para que el proceso electoral concluya «sin ningún tipo de incidencias», tras las movilizaciones convocadas en varias ciudades en apoyo a su candidato.

El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que habían tomado con «tranquilidad» los más recientes resultados del cómputo de votos que desplazan a Sánchez al segundo lugar con el 49,998 % de los sufragios, detrás de Fujimori, quien la víspera en la noche alcanzó el 50,002 %.

En ese sentido, Zunini reiteró que ya han manifestado que van a «respetar el voto ciudadano» y que ahora esperan que se concluya con la contabilidad de los votos.

«Estamos tranquilos», subrayó el secretario, en declaraciones a los periodistas cuando acudía a una reunión con la misión de observación electoral de la Unión Europea en Lima.

Sobre las movilizaciones realizadas en los últimos días en varias ciudades peruanas y la concentración de seguidores en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, Zunini afirmó que «la gente está en su derecho de movilizarse».

«Estamos en un país democrático, al margen de respaldar, sí hacemos un llamado a la calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias», anotó el también diputado electo de Juntos por el Perú.

De acuerdo con los más recientes reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori mantiene una estrecha ventaja de 561 votos sobre Sánchez, con el cómputo del 98,21 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tiene el 50,002 % de los sufragios con 9.032.653 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú obtiene el 49,998 % con 9.032.092 votos.

Hasta este momento, sólo quedan por procesar veinte actas de sufragio, principalmente del voto en el extranjero, y otras 1.635 actas con observaciones que fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su deliberación. EFE

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