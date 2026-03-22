Partido del canciller alemán encabeza elecciones regionales y la ultraderecha avanza

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El partido conservador CDU del jefe del gobierno alemán Friedrich Merz encabeza este domingo las elecciones regionales de Renania-Palatinado, donde la extrema derecha podría registrar un récord histórico de votos, según las primeras estimaciones.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) obtendría alrededor del 30% de los sufragios y el partido anti-inmigrantes Alternativa para Alemania (AfD), el 20%, un récord en una región dirigida durante tres décadas por los socialdemócratas del SPD, que lograrían un 27%, según sondeos y estimaciones de las televisiones públicas ARD y ZDF al cierre de los colegios electorales.

Si se confirman estas previsiones en esta región del oeste fronteriza con Francia, los socialdemócratas del vicecanciller Lars Klingbeil, aliado de Merz a nivel federal, recibirían una nueva bofetada, después de la debacle en Baden-Wurtemberg, donde el SPD cayó a un nivel históricamente bajo (5,5%).

Una victoria de la CDU sería una señal positiva para Merz, también presidente del partido, en un momento delicado por la erosión de su popularidad y por haber perdido otra elección regional, frente a los Verdes, a principios de marzo en Baden-Wurtemberg.

Merz, al frente de Alemania desde mayo, ha tenido un comienzo de año difícil por la lentitud de las reformas económicas.

Los conflictos dentro de su coalición con el SPD tampoco ayudan.

En este contexto, el candidato conservador en Renania-Palatinado, Gordon Schneider, de 50 años, hizo un llamado durante la campaña a rebajar los conflictos a nivel federal porque «perjudican la causa».

La extrema derecha supone una amenaza para la CDU y el SPD en varias elecciones regionales previstas en septiembre en el este de Alemania, otrora comunista. Por ejemplo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental (este), un feudo de los socialdemócratas.

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