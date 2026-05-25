Partido del candidato izquierdista de Perú denuncia intento de derrocar a Castillo en 2022

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Lima, 25 may (EFE).- El partido del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, anunció hoy que presentará una denuncia para que se investigue un supuesto complot para derrocar en 2022 al entonces gobernante, Pedro Castillo.

La denuncia anunciada por la formación Juntos por el Perú se basa de unas declaraciones hechas recientemente por Miguel Ángel Torres, candidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza la derechista Keiko Fujimori, rival de Sánchez en la segunda vuelta de los comicios, que tendrá lugar el próximo 7 de junio.

Según Torres, la caída de Castillo -actualmente encarcelado por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022- fue «una gesta de contención», con una «suma de esfuerzos» en la que participaron periodistas, congresistas y la Fiscalía.

«Se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya», dijo Torres en el canal Willax.

Esto ha sido interpretado por Juntos por el Perú como una confesión del fujimorismo en plena campaña electoral de una presunta conspiración para derrocar a Castillo, quien ganó las elecciones de 2021 por apenas 40.000 votos a Keiko Fujimori, quien no aceptó los resultados y trató de anular votos emitidos en zonas rurales donde el izquierdista tuvo gran apoyo.

Una vez en la Presidencia, Castillo enfrentó una fuerte oposición del Congreso, dominado por el fujimorismo y otras fuerzas de derecha.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo ordenó cerrar el Parlamento, en un fallido intento de golpe de Estado, ya que sospechaba que el Legislativo trataría -por tercera vez- de destituirlo, después de que de salieran a la luz denuncias de corrupción que lo salpicaban directamente a él.

El abogado de Juntos por el Perú Roy Mendoza sostuvo este lunes que «lo que ha sucedido acá (con las declaraciones de Torres) no es una exageración, como ha querido hacer ver la señora Keiko Fuijmori».

Por el contrario, el letrado considera que existen sospechas de que Torres y otras personas fueron parte de un plan «para organizarse y deponer un Gobierno legítimamente constituido, lo que podría incurrir en delitos de sedición o rebelión».

Por su lado, el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien estuvo a cargo de la acusación por lavado de dinero contra Keiko Fujimori y varios expresidentes dentro del escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht, señaló que en el presunto complot también estuvo supuestamente implicada la ex fiscal general Patricia Benavides, «por abrir investigaciones (contra Castillo) para generar inestabilidad sin propósito de causa penal y con un contenido evidentemente político».

La denuncia también apunta al jefe policial que ordenó detener a Castillo cuando estaba en el ejercicio de sus funciones, y a los congresistas que firmaron la resolución que destituyó al entonces mandatario sin contar con los votos suficientes para articular la salida del jefe de Estado. EFE

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