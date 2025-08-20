Partido del presidente serbio llama a movilizarse contra manifestantes antigubernamentales

3 minutos

Zagreb, 20 ago (EFE).- El SNS, el partido del presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, ha convocado para este miércoles en todo el país concentraciones contra los manifestantes antigubernamentates que desde hace nueve meses acusan al Gobierno de autoritario y corrupto.

El presidente del partido, Milos Vucevic, acusó hoy a los manifestantes de «deshumanizar y criminalizar» a quienes tienes una opinión distinta, especialmente a Vučić, que lleva en el poder más de diez años.

Por eso, ha convocado concentraciones en 50 localidades del país para que los ciudadanos muestren su rechazo al, dijo, «bloqueo de la vida normal» del que acusa a los manifestantes, principalmente estudiantes universitarios.

«Cuando ellos cometen violencia, es una acción legítima; cuando la policía apenas hace valer sus derechos, entonces es represión», dijo el también ex primer ministro, en referencia a los choques de los últimos días entre grupos de manifestantes y los agentes del orden.

La ola de multitudinarias protestas comenzó tras el derrumbe el pasado 1 de noviembre de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, en el que murieron 16 personas.

La inicial exigencia de responsabilidades y de transparencia sobre la adjudicación y ejecución de la obra, realizada por empresas chinas, se transformó en una denuncia de autoritarismo del Gobierno, la exigencia de mejoras en el Estado de derecho y de la celebración de elecciones anticipadas.

Las manifestaciones, organizadas por estudiantes y mayoritariamente pacíficas hasta la semana pasada, se han tornado violentas tras resultar heridos el pasado miércoles más de 80 manifestantes en lo que éstos describieron como ataques brutales de «matones» del SNS y de la Policía.

Desde entonces, decenas de manifestantes han sido detenidos y heridos, y la Policía asegura que 137 de sus agentes han resultado heridos y que varias oficinas del SNS y una fiscalía han sido destruidas.

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE pidió ayer a las autoridades serbias que se abstengan del uso excesivo de la fuerza

«Serbia tiene la obligación de facilitar las reuniones pacíficas sin uso injustificado o excesivo de la fuerza por parte de la policía y de prevenir la violencia, conforme a sus compromisos en materia de derechos humanos, señaló esa oficina de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

El colegio de rectores de la Universidad de Belgrado pidió ayer una reacción urgente de la fiscalía estatal sobre las denuncias de acciones brutales contra los estudiantes, que por su parte hoy llamaron a los ciudadanos a mantener la calma y no acercarse a los lugares en que se reunirán los partidarios del SNS.EFE

vb-as/cg