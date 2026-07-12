Partido ecologista luso Livre renueva su cúpula con aspiración a gobernar

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Lisboa, 12 jul (EFE).- El partido ecologista portugués Livre renovó este domingo su cúpula en unas elecciones internas, con Jorge Pinto como nuevo coportavoz junto a Isabel Mendes Lopes, que se mantiene en funciones tras la salida de Rui Tavares, con un llamado a que la fuerza política logre «ser poder» en las próximas elecciones, ya sea a nivel europeo, municipal o legislativo.

«Vamos a la conquista del poder. Con este equipo, vamos a mostrar que hay una manera de izquierda ecologista, libertaria y europeista de hacer política en Portugal y que es esta visión política la que va a conquistar votos, va a crecer, va a ampliarse y va a enraizarse en nuestro país», afirmó Pinto en el discurso de cierre del congreso, celebrado este fin de semana en Sintra, en el área metropolitana de Lisboa.

El nuevo coportavoz se refería a lograr este objetivo «en el próximo ciclo electoral, a nivel europeo, municipal y legislativo».

Las siguientes elecciones previstas en Portugal están programadas para el año 2028, cuando se elija al Parlamento regional del archipiélago de Azores.

Livre, que es la quinta fuerza política en el Parlamento luso con 6 diputados, eligió este fin de semana a sus nuevos órganos nacionales, en una votación en la que la lista A candidata a la dirección del partido para los próximos dos años, encabezada por Mendes Lopes y Pinto, obtuvo 432 apoyos, conquistando 11 de un total de 15 puestos disponibles.

«Portugal tiene condiciones absolutamente únicas para liderar la transición ecológica y energética a nivel europeo y, con eso, traer una nueva industria a Portugal, una industria que vale la pena tener, que genera valor añadido, que paga bien, que da buenos contratos a las personas, porque esa es la industria que queremos traer y no un negocio depredador», afirmó Pinto.

Por otro lado, Mendes Lopes, que dirigió varias críticas al Gobierno de centroderecha, liderado por el conservador Luís Montenegro, rechazó que se realice una revisión constitucional pactada entre el oficialista Partido Social Demócrata (PSD) y el ultraderechista Chega (líder de la oposición), y pidió al Partido Socialista (PS, tercera fuerza en el Parlamento) que amenace incluso con bloquear el próximo Presupuesto del Estado si así ocurriera.

«No podemos permitir que haya una revisión constitucional hecha solamente a la derecha y sin responsabilidad, no solo de Livre, sino de todos los demócratas», planteó la diputada, que defendió que el PS «tiene los votos para conseguir negociar con el PSD». EFE

cch/fpa