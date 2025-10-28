Partido gobernante en Georgia pide la ilegalización de tres formaciones opositoras

Tiflis, 28 oct (EFE).- Sueño Georgiano, el partido gobernante en Georgia, pidió hoy la ilegalización de las tres mayores formaciones opositoras del país, el Movimiento Nacional Unido, Coalición por el Cambio y Lelo, y anunció que la solicitará formalmente al Tribunal Constitucional (TC).

«Es necesario declarar anticonstitucionales estos partidos y prohibirlos», afirmó el presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, que subrayó que la Constitución de Georgia «considera inaceptables las actividades de partidos que tienen como objetivo revertir violentamente el orden constitucional».

Por ese motivo, explicó, diputados de Sueño Georgiano elevarán formalmente la respectiva demanda al Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la misma en un plazo de nueve meses desde el momento de su admisión a trámite.

El TC de Georgia está integrado por nueve jueces y necesita el voto favorable de al menos seis de ellos para la aprobación de sus dictámenes, que son inapelables.

Los tres partidos opositores cuya prohibición exige Sueño Georgiano consiguieron en su conjunto un total de 49 diputados en las elecciones parlamentarias de octubre 2024, pero denunciaron que sus resultados fueron fraudulentos y renunciaron a sus escaños.

«Independientemente de la decisión que adopte el TC, continuaremos la lucha contra las autoridades prorrusas de Georgia, que privan al país de su libertad e independencia», dijo a un grupo de periodistas Anna Tsilidzde, del Movimiento Nacional Unido, fundado por el encarcelado expresidente georgiano, Mijaíl Saakashvili.

La oposición georgiana mantiene un agrio enfrentamiento con el Gobierno debido a su decisión en noviembre de 2024 de aplazar las negociaciones de ingreso en la Unión Europea hasta 2028 y acercarse al Kremlin.EFE

