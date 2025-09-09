Partido gobernante japonés fija el 4 de octubre para escoger nuevo líder y primer ministro

The Swiss voice in the world since 1935

Tokio, 9 sep (EFE).- Las elecciones internas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón para escoger a su próximo líder, quien se convertirá automáticamente en primer ministro, se celebrará el 4 de octubre.

Así lo decidió este martes la formación en una reunión para determinar el formato de la convocatoria electoral, desencadena por la dimisión el domingo del primer ministro, Shigeru Ishiba, como líder del partido tras los malos resultados electorales en su poco menos de un año de gobierno, lo que supone su cese como mandatario.

La campaña electoral por el liderazgo del PLD arrancará el 22 de septiembre y la votación y recuento tendrán lugar el 4 de octubre, anunció el Comité General de Elecciones Presidenciales del partido en informaciones recogidas por la cadena pública NHK. EFE

