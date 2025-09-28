The Swiss voice in the world since 1935
Partido gobernante moldavo se impone a bloque prorruso, según primeros resultados

1 minuto

Moscú, 28 sep (EFE).- El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, lidera las elecciones parlamentarias con el 38 % de los votos, según los primeros resultados ofrecidos por la Comisión Electoral Central (CEC) del país, sin que se conozca aún si este resultado será suficiente para que el PAS siga en el poder.

Tras el escrutinio del 19 por ciento de las papeletas, en segundo lugar se sitúa el opositor Bloque Electoral Patriótico, que defiende el fortalecimiento de los lazos con Moscú y obtiene el respaldo del 33,63 % de los electores.EFE

