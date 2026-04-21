Partido izquierdista acusa a Fujimori y López Aliaga de narrativa de fraude en Perú

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Lima, 21 abr (EFE).- El partido izquierdista Juntos por el Perú, cuyo candidato presidencial Roberto Sánchez se juega su puesto en la segunda, afirmó que las formaciones Fuerza Popular, partido de la derechista Keiko Fujimori; y Renovación Popular, del ultraderechista Rafael López Aliaga, buscan instalar «una narrativa fraudista» para promover «un boicot» del resultado de las elecciones del 12 de abril.

Este martes presentó su carta de renuncia el organizador de las elecciones, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, una dimisión que fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la judicatura.

Juntos por el Perú definió como «ilegal» esta decisión de la JNJ y señaló que esta determinación «configura una perversa acción mediática, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa fraudista, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular».

Agregó que ambos partidos tienen como objetivo «controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado del proceso electoral».

«Estas acciones son una grave amenaza al proceso electoral y correcto respeto a la voluntad ciudadana, en un momento en el cual los organismos electorales vienen reportando de forma pública y oficial el pase a la segunda vuelta de Juntos por el Perú», agregó el partido.

Frente a este panorama, anunciaron la conformación de un frente político en defensa de la democracia y la igualdad del voto y la convocatoria a la movilización nacional, pacífica y vigilante en defensa de la voluntad popular.

«Exhortamos a los observadores internacionales a mantenerse vigilantes sobre la transparencia del proceso electoral y el conteo de votos», agregó el partido al afirmar que es «el momento de la movilización».

Los problemas logísticos durante las elecciones del 12 de abril provocaron el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de López Aliaga, que ha afirmado sin pruebas sólidas que hubo fraude y luego planteó realizar unos comicios complementarios, para la gente que según él se quedó sin votar.

Por su parte, Fujimori no ha afirmado que haya habido fraude y ha pedido a López Aliaga que muestre pruebas, pero ha ofrecido los personeros (representantes) de su partido al ultraderechista en la búsqueda de irregularidades y ha apoyado el pedido de unas elecciones complementarias.

Hasta la fecha, con el 93,9 % de actas contabilizadas, Fujimori recibe el 17 % de los votos válidos, seguida por Sánchez con 12 % y López Aliaga con 11,9 %, con un margen entre estos dos últimos de apenas unos 15.000 votos. EFE

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