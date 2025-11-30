Partido izquierdista de Perú exige investigar con rigor el asesinato de su precandidadato

Lima, 30 nov (EFE).- El partido izquierdista Juntos por el Perú (JP) exigió una investigación «rigurosa e inmediata» del asesinato de uno de sus precandidatos a diputado, quien fue atacado a tiros, aparentemente por sicarios, pocas horas antes de que se celebren las elecciones internas de la agrupación en la región norteña de Piura.

«Me golpea profundamente la noticia del asesinato del abogado Percy Ipanaqué en Piura. Mi compañero de lucha en Juntos por el Perú, comprometido con la justicia y con las denuncias contra la corrupción», señaló el candidato presidencial por JP, Roberto Sánchez, en un mensaje publicado en la red social X.

Sánchez, quien fue ministro del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), señaló que las primeras versiones señalan «que habrían actuado sicarios en este crimen».

«Desde Juntos por el Perú exigimos una investigación rigurosa e inmediata. El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo. ¡Justicia para Percy», concluyó.

Percy Ipanaqué buscaba ser candidato a diputado en los próximos comicios de abril, donde Perú volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

El ataque se produjo el viernes, cuando el precandidato, quien era abogado, fue acribillado a tiros por sicarios en la ciudad de Piura, según denunció su agrupación,

En un comunicado, JP también exigió «una investigación inmediata, transparente e independiente» del caso y denunció que el sicariato se está convirtiendo en Perú «en una forma de dirimir diferencias políticas y sociales».

«Decenas de líderes defensores del medio ambiente, dirigentes populares, representantes de organizaciones gremiales, transportistas y pequeños empresarios son asesinados cada día», aseguró.

La agrupación agregó que «la inseguridad y el miedo son usados para controlar las protestas populares y a los que reclaman el cambio por un gobierno democrático que defienden la vida y el progreso para todos».

Juntos por el Perú sostuvo que Ipanaqué denunció durante las últimas semanas la delincuencia común y se movilizó para reclamar la libertad de Castillo, quien fue condenado el jueves pasado a más de 11 años de cárcel por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Su asesinato se produjo en medio del incremento de la violencia asociada al crimen organizado en Perú, en particular en Lima y en ciudades de la costa norte, lo que ha hecho que el avance de la criminalidad se convierta en la principal preocupación de los peruanos de cara a las elecciones generales de abril del próximo año. EFE

