The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Partido opositor critica que el modelo de gobierno en México «no es sostenible»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- El coordinador nacional del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró este miércoles que el modelo de gobierno actual en México no «es sostenible» al citar la «fallida» estrategia de seguridad ante «el control de buena parte del país» por parte del crimen organizado y el exiguo crecimiento de los últimos siete años.

«Falta de justicia, impunidad. Control del crimen organizado de buena parte de México», enumeró Máynez en un acto de presentación de sus propuestas alternativas a los siete años de gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido oficialista de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, quien cumple justo un año en el poder, sucedió en 2024 al expresidente Andrés Manuel López Obradro (2018-2024) y cuyo legado ha prometido dar continuidad.

Máynez, de 40 años, criticó las recientes medidas impulsadas por Sheinbaum como la reforma del Poder Judicial, que permitió la elección de los jueces por voto popular, así como el desmantelamiento de las instituciones de control, al alertar que son elementos que han dado al «traste» con «la división de poderes» en el país.

En este sentido, indicó que “México no quiere hoy un regreso al pasado” ni a la tradición autoritaria y centralista.

El líder opositor mexicano reconoció como positivos los programas sociales lanzados por la López Obrador y mantenidos por Sheinbaum, pero criticó que la tasa de crecimiento «más baja en un siglo», de apenas un 0,9 % anual del producto interior bruto (PIB), pone en peligro «logros» como la recuperación salarial y la reducción de la pobreza.

Movimiento Ciudadano, con Máynez como candidato, obtuvo en las elecciones presidenciales de 2024 el 10,3 % de los votos, lo que lo situó en tercer lugar en los comicios en los que se impuso Sheinbaum, seguida por Xóchitl Gálvez, que encabezó la coalición opositora por los tradicionales Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El partido «naranja» de Máynez basó su estrategia con propuestas centradas en la juventud y en promover una «nueva política», con ejes en torno a despenalizar el aborto, legalizar drogas como la marihuana, fortalecer las policías locales e impulsar la relocalización de las empresas a México o ‘nearshoring’. EFE

afs/jmg/rrt

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR