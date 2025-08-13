Partido opositor de Jamaica propone reemplazar Consejo Privado del Reino Unido con la CJC

3 minutos

San Juan, 13 ago (EFE).- El Partido Nacional del Pueblo (PNP) de Jamaica anunció que si gana las elecciones generales del 3 de septiembre presentará un manifiesto, y que entre sus propuestas está reemplazar al Consejo Privado del Reino Unido con la Corte de Justicia del Caribe (CJC) como su principal tribunal de apelaciones.

Según explicó el líder del PNP, Mark Golding, durante un evento en la noche del martes, el objetivo de dicha propuesta, incluida en un manifiesto de 60 páginas, es «asegurar acceso a la justicia de todos los jamaiquinos en su nivel más alto» a nivel jurídico.

El PNP, de igual manera, indicó que si el 3 de septiembre entra al poder, se comprometerá con reemplazar la monarquía británica con un presidente jamaiquino escogido y responsable con el país.

El colectivo político dijo además que organizará un referéndum para que los jamaiquinos voten a favor o en contra en la decisión de si el país debe ser miembro oficial de la CJC.

La CJC, que también cuenta con una jurisdicción de apelaciones, es además un tribunal de interpretaciones internacional que analiza el Revisado Tratado de Chaguaramas, el cual creó en el 1973 la Comunidad del Caribe (Caricom), del cual Jamaica es miembro.

Golding detalló que el manifiesto, que lleva como título ‘Misión de Amor de Jamaica, Un Juramento de Nuestra Gente al País’, contará con al menos diez pilares para construir el futuro del país caribeño.

Los pilares son: justicia para todos, acceso a educación equitativa, infraestructura moderna, agricultura y seguridad alimentaria, innovación e industrialización, cuidado a lo vulnerable, rendición de cuentas al Gobierno, vivienda, oportunidad juvenil, prevención a la violencia y resiliencia ambiental.

Referente a la violencia, el partido sostuvo que la misma no se tratará solamente como un problema de seguridad, sino como un reto de seguridad pública y una situación de justicia social.

«Reduciremos la violencia al invertir en la prevención, enfrentando las raíces del problema y reforzando la confianza entre los ciudadanos y las autoridades», afirmó el PNP.

De acuerdo con el partido, desde el año 2016 al presente, en Jamaica han muerto casi 13.000 personas debido a la violencia.

Esto ha provocado que la tasa anual de asesinatos ha aumentado un 25 % en comparación a cuando el PNP administró el país los ocho años previos.

El partido señaló que buscará enmiendas constitucionales a través de un proceso transparente y participativo y que involucre a todos los interesados de todas las esferas locales.

Esto incluye grupos civiles, las iglesias, el sector empresarial, las uniones y los grupos no gubernamentales en el diseño y desarrollo del proceso de consulta.

Igualmente, el partido se ha comprometido con organizar foros públicos para que los jamaiquinos debaten y recomienden cambios constitucionales.

Asimismo, implementará programas en las escuelas y comunidades y pondrá en marcha campañas de educación pública y conciencia. EFE

