Partido opositor de Nicaragua felicita a Fernández por triunfo en elecciones de Costa Rica

2 minutos

San José, 2 feb (EFE).- Ciudadanos por la Libertad (CxL), un partido opositor de centro derecha de Nicaragua, felicitó este lunes a la conservadora Laura Fernández por su elección el domingo como nueva presidenta de Costa Rica y destacó que su victoria representa un triunfo para los valores de libertad y democracia.

«Desde Ciudadanos por la Libertad (CxL) extendemos nuestras felicitaciones a Laura Fernández Delgado por su histórica elección como Presidenta de la República de Costa Rica», escribió ese colectivo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Su victoria representa un triunfo para los valores de libertad, democracia y progreso que tanto defendemos», subrayó ese colectivo, cuyo coordinador es el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro García, sobrino político de la fallecida expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

CxL, que fue ilegalizado por las autoridades nicaragüenses en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021, declaró su admiración a Fernández por «su dedicación incansable al servicio público y su visión por una Costa Rica más próspera y libre».

«Estamos convencidos de que bajo su liderazgo, Costa Rica avanzará hacia un futuro de oportunidades para todos sus ciudadanos», indicó.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La gobernante electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como «heredera» del presidente saliente Rodrigo Chaves.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para hacer reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo. EFE

